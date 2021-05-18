Астролог рассказала, как любят разные знаки зодиака

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Астролог Анна Зорина рассказала, как любят разные знаки зодиака. По словам эксперта, существует всего шесть разновидностей любви и к каждой можно отнести определенных представителей зодиакального круга. Подробности она раскрыла в своем Instagram.

Любовь Агапе выражается в безоговорочных чувствах к партнеру, абсолютной верности и готовности поставить его потребности выше собственных. Такие чувства могут испытывать Весы и Девы.

Отношения в стиле Эрос развиваются стремительно и без лишней скромности и долгих ухаживаний. В такой омут готовы окунуться с головой только Овны, которые нередко испытывают любовь с первого взгляда.

Люди, которые любят в стиле Людус, ставят физические увлечения превыше эмоциональной привязанности, а иногда и верности. Обожают случайные приключения Стрельцы и Скорпионы.

Любовь в стиле Мания очень навязчива, проявляется в контроле партнера и страхе его потери. Настолько эмоционально зависимы в отношениях Раки, Рыбы и Тельцы.

Тип любви Прагма свойствен рациональным Козерогам и Близнецам. В таких отношениях развитием событий куда больше управляет разум, нежели чувства. При этом подобные узы являются одними из самых крепких.

Любящим в стиле Сторге нравится быть преданными кому-то. Их вдохновляет само ощущение любви, ради которого люди способны на серьезные поступки. Это относится к Львам и Водолеям.

Ранее астролог назвала самых доступных женщин по знаку зодиака.

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