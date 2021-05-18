Нарышкин рассказал, какие чувства могут появиться у россиян из-за политики Запада

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Враждебные действия Запада могут вызвать ненависть у россиян. Об этом во вторник, 18 мая, заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

По его словам, Россия воспринимает санкции Запада как неправовые и довольно агрессивные. Эти санкции действуют на сознание россиян. Нарышкин отметил, что любая угроза объединяет нацию, а россияне воспринимают санкции именно как угрозу. Из года в год виден рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к РФ.

— Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть, — цитирует Нарышкина BBC.

Он подчеркнул, что все это может привести к крайне негативным последствиям и осложнению международной обстановки.

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