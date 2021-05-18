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Принца Гарри раскритиковали за мнение по поводу поправки к Конституции США
Фото: instagram.com/sussexroyal

Принца Гарри раскритиковали за мнение по поводу поправки к Конституции США

Анастасия Прохорова

Общество

Принца Гарри оскорбили за то, что он счел «безумием» первую поправку в Конституцию США, гарантирующую свободу слова и вероисповедания. Об этом сообщили в СМИ.

Американский телеведущий Шон Хэннити назвал герцога Сассекского «королевской занозой в заднице», призвав покинуть Соединенные Штаты.

— Если ты не понимаешь важности свободы слова и почему она сделала Америку величайшей страной в мире, тебе лучше уехать туда, где подобные ограничительные идеи будут к месту, — заявил Хэннити.

Также он заметил, что именно первая поправка позволила супругу Меган Маркл и ей самой оскорблять королевскую семью в мартовском интервью Опре Уинфри, пишет Daily Mirror.

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