Меган Маркл раскритиковали за дешевую футболку

Фото: instagram.com/sussexroyal

Супруга принца Гарри Меган Маркл снялась в дешевой футболке, за что впоследствии получила критику поклонников. Герцогиня Сассекская показалась вместе с мужем на кадрах трейлера нового сериала о психическом здоровье, под комментариями к которому фанаты и раскритиковали ее.

Стоимость футболки бренда Mere Soeur с надписью «Raising the future», которая была на знаменитости, составляет 25 фунтов стерлингов (2616 рублей).

Маркл подверглась яростной критике со стороны фанатов. «Полагаю, что затем она отдала футболку уборщице»; «Бьюсь об заклад, вся одежда достается ей бесплатно»; «Они очень манерные и вычурные», — цитирует комментарии с Daily Mail Лента.ру.

Ранее супругу принца Гарри раскритиковали за слишком дорогие украшения, в которых она появилась на видео. Маркл была одета в платье-рубашку с маковым принтом Carolina Herrerа и с браслетом Cartier на руке. Она дополнила образ золотыми часами Cartier Tank.

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