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Меган Маркл раскритиковали за украшения стоимостью 2,5 миллиона рублей
Фото: Youtube / Global Citizen

Меган Маркл раскритиковали за украшения стоимостью 2,5 миллиона рублей

Евгения Владимирова

Звезды

Супруга принца Гарри Меган Маркл не смогла посетить концерт Vаx Live из-за беременности. В связи с этим бывшая актриса записала для зрителей видео с речью, но некоторые пользователи раскритиковали ее за чересчур дорогие украшения, которые она надела для участия в записи ролика.

Гарри и Меган возглавляют компанию Vax Live. Ее создали для того, чтобы внушить доверие к вакцинам во всем мире и обеспечить доставку вакцины от COVID-19 всем нуждающимся. На видео Маркл появилась в платье-рубашке с маковым принтом Carolina Herrerа и с браслетом Cartier на руке. Она дополнила образ золотыми часами Cartier Tank. Поклонники Маркл заметили, что эти часы были в числе любимых аксессуаров принцессы Дианы.

По подсчетам экспертов, образ герцогини Сассекской во время записи оценивается в 25 тысяч фунтов стерлингов (более 2,5 миллиона рублей).

Выступление герцогини тронуло многих людей, но нашлись и те, кого образ Маркл возмутил. Они отметили, что она выглядела бы куда лучше, если бы выбрала не такие дорогие украшения, сообщает Daily Mail.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл призывали жертвовать средства на обеспечение доступа к вакцинам от COVID-19.

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