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Принц Гарри и Меган Маркл призвали жертвовать на доступ к вакцинам от COVID-19
Фото: instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри и Меган Маркл призвали жертвовать на доступ к вакцинам от COVID-19

Иван Юминов

Звезды

Принц Гарри и его жена Меган Маркл призвали жертвовать на расширение доступа к вакцинам против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе их фонда Archewell.

— Мы не сможем по-настоящему восстановиться до тех пор, пока все везде не будут иметь равный доступ к вакцинам. Руководствуясь этой целью, мы приглашаем вас пожертвовать столько, сколько вы можете... чтобы вакцина попала в семьи в самых уязвимых местах в мире, — говорится на сайте фонда.

Ранее сообщалось о том, что королевская семья может отказаться от принца Гарри и Меган Маркл.

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