Автобус № 78 начнет курсировать по прежнему маршруту с 19 мая

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Казакова Карта всех событий

— С 19 мая после окончания реконструкции путепровода на улице Казакова восстанавливается движение автобусов № 78 по улице Казакова и Гороховскому переулку до площади Земляной Вал вместо Токмакова переулка и улицы Старая Басманная, — пояснили в пресс-службе.

С 19 мая снова заработают такие остановки общественного транспорта, как «Театр им. Н. В. Гоголя» на улице Казакова и «Площадь Земляной Вал» на улице Старая Басманная. Также будет восстановлена работа остановки «Токмаков переулок» в одноименном переулке.

Кроме того, 19 мая остановку «Малый Демидовский переулок — Школа акварели» перенесут к дому 8 в Гороховском переулке, а остановку «Малый Демидовский переулок» — к дому 17 на улице Казакова.

В ведомстве уточнили, что со среды также будет прекращена работа остановки «Площадь Разгуляй» в Токмаковом переулке и остановки «Сад имени Баумана» в Гороховском переулке. На улице Старая Басманная перестанут обслуживать остановку «Сервисный центр «Московский транспорт» — Улица Александра Лукьянова», пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что Ботаническую улицу расширят до четырех полос движения в Москве.

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