Около 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове отменили шесть рейсов. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и три отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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