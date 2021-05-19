Медицинский эксперт назвала анализы, которые назначают для «развода» на деньги

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Большинство анализов, которые назначают россиянам в платных центрах, можно сделать бесплатно по полису ОМС. Это общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, УЗИ и прочее, результаты можно принести на прием к частному врачу. Об этом рассказала председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко.

— Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого, — пояснила специалист.

Она пояснила, что для записи на анализы в районной поликлинике следует прийти к терапевту с направлением от платного медика. Но для сдачи анализов в государственной поликлинике потребуется определенное время, поэтому многие пациенты предпочитают отдать деньги за анализы в частной клинике, передает агентство «Прайм».

Гриценко отметила, что требование частных клиник сдавать все анализы у них, например, перед операцией незаконно. Все необходимые обследования можно пройти по ОМС бесплатно в своей поликлинике.

Читайте также: Врач перечислила ненужные анализы, которые назначают для «развода» пациентов