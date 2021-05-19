Терапевт назвал правильную позу для работы в офисе

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Вредно ли закидывать ногу на ногу и в какой позе следует сидеть при длительной работе за столом, рассказал заслуженный врач РФ, вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Он сообщил, что при кратковременном сидении в позе нога на ногу в удобном кресле вреда нет. Однако если часто занимать такое положение на рабочем месте, то есть риск навредить здоровью, предупредил медик. Один из таких рисков — это перекос таза.

— Когда человек сидит нога на ногу, таз перекашивается, и некоторые мышцы начинают перенапрягаться. Длительное сидение в такой позе вызывает болезненное ощущение при вставании со стула, так называемые стартовые боли. То есть мышцы моментально реагируют, и появляется болевой синдром, — пояснил терапевт.

Кабычкин подчеркнул, что увлечение данной позой также может привести к варикозной болезни. По словам врача, во время такого сидения обедняется кровоток на периферии, происходит застой венозного кровообращения.

Терапевт рассказал, что самая полезная для сидения поза должна соответствовать «правилу 90».

— Это значит, что между туловищем и передней поверхностью бедра при сидении должен быть угол 90 градусов. Между бедренной костью и большой и малой берцовой костью тоже. То есть коленный сустав должен опускаться в сторону пола под углом в 90 градусов. Стопа должна стоять относительно пола тоже под углом 90 градусов, — объяснил медик в интервью радио Sputnik.

Он порекомендовал использовать для работы эргономичные кресла, которые можно регулировать не только по высоте, но и менять эргономику опорных площадей. Также необходимо устраивать 15-минутные перерывы после каждых двух часов работы за столом.

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