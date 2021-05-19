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Роспотребнадзор разъяснил порядок действий при обнаружении клеща
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор разъяснил порядок действий при обнаружении клеща

Юлия Курганова

Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, куда обращаться в случае присасывания клещей. Об этом сообщается в среду, 19 мая, на сайте ведомства.

Специалисты рекомендуют снять клеща, но лучше всего это сделать у врача в травматологическом пункте. Снимать опасное насекомое нужно осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При самостоятельном удалении клеща следует соблюдать данные рекомендации: захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов. Место укуса необходимо продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70-процентным спиртом, 5-процентным йодом или одеколоном). После извлечения насекомого нужно вымыть руки с мылом; если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), то следует обработать 5-процентным йодом и оставить до естественной элиминации.

Также рекомендуется извлеченного клеща сохранить в неповрежденном состоянии, лучше живым, поместить в закрытые крышками контейнеры для анализов с кусочком влажной ваты и привезти контейнер в лабораторию. Клещи исследуются на наличие вируса клещевого энцефалита и других инфекций. При положительном результате исследования нужно срочно обратиться к врачу-инфекционисту.

В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно одеваться, чтобы снизить риски присасывания клещей, особенно это касается при походах в лес. Необходимо использовать одежду с длинными рукавами, с плотно прилегающими к запястью манжетами. Рубашку нужно заправлять в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею следует закрывать косынкой или капюшоном.

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