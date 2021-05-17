Более 1,6 миллиона россиян сделали прививки от клещевого энцефалита

Фото: pixabay.com

С начала 2021 года в России свыше 1,6 миллиона человек были привиты от клещевого энцефалита. Об этом в понедельник, 17 мая, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что всего в текущем году планируется привить от данного заболевания свыше 2,7 миллиона россиян.

В настоящее время число обращений в больницы пострадавших от укусов клещей не превышает средних многолетних значений. Зарегистрированы только отдельные случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами. При этом лаборатории исследовали свыше 22,7 тысячи клещей.

В российских регионах приступили к акарицидной обработке территории, охвачено уже более 58,5 тысячи гектаров. На юге и Северном Кавказе, помимо этого, организована акарицидная обработка рогатого скота, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее врач перечислил опасные заболевания, передающиеся через укусы клещей.

Читайте также: Биолог заявил о резком увеличении клещей в Санкт-Петербурге