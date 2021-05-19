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Главархив рассказал о правилах безопасности на реках Москвы 60 лет назад
Фото: пресс-служба РОСИЗО

Главархив рассказал о правилах безопасности на реках Москвы 60 лет назад

Полина Долганова

Город

Главное архивное управление города Москвы рассказало, какие правила действовали на реках столицы в конце 1940-х — 1950-х годах.

Отмечается, что первое распоряжение исполкома Моссовета вышло в 1947 году. В нем содержались правила устройства, содержания и пользования местами купания. Вскоре распоряжение утратило силу.

Вновь тема водного порядка поднялась в 1953-м на заседании исполкома Моссовета. Однако рассмотрение вопроса было отложено из-за невозможности прийти к единым правилам технического осмотра лодок.

В 1955-м общий порядок наконец был сформулирован. Итоговый документ опубликовали 20 мая того же года. В него входили правила устройства и содержания пляжей, купален, станций проката лодок и пристаней внутригородского речного транспорта, а также правила пользования этими объектами.

Для водной безопасности были организованы спасательные посты с необходимым инвентарем.

Кроме того, все владельцы моторных катеров и лодок должны были ежегодно предоставлять свой транспорт Московской инспекции речного регистра для проверки.

Осмотр состояния спортивных лодок был доверен комитету по физкультуре и спорту. Владельцам парусных и гребных судов было необходимо ежегодно регистрироваться в отделе речной милиции и получать номера.

Также в силу вступили правила спасательных мероприятий. Например, все граждане должны были в срочном порядке оказывать помощь людям, которые терпят бедствие на воде. Очевидцам разрешалось предоставлять свой водный транспорт пострадавшим.

Благодаря всем этим предписаниям у москвичей появилась возможность безопасно отдыхать и развлекаться, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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