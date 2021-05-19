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Ученые объяснили, почему в виртуальной реальности время чувствуется иначе
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Ученые объяснили, почему в виртуальной реальности время чувствуется иначе

Евгения Владимирова

Наука

Ученые Грейсон Маллен и Николас Давиденко выяснили, что люди, которые играют в виртуальные игры с VR-гарнитурами, иначе оценивают ход времени.

Исследователи провели эксперимент, в котором одна группа добровольцев играла с VR-очками, а другая — на двухмерном экране. Участники должны были сообщить, когда, по их ощущениям, пройдет пять минут.

Выяснилось, что игроки с VR-гарнитурами в среднем играли на 72,6 секунды дольше, прежде чем заявить о прошествии пяти минут. Ученые считают, что такая закономерность связана с ощущением человека собственного тела в пространстве. Существует теория, что течение времени можно контролировать с помощью своего сердцебиения и других ритмов тела. В виртуальной реальности игрок меньше чувствует свое тело, поэтому время для него течет иначе.

— Поэтому, если у вас менее яркое ощущение своего тела в виртуальной реальности, вам может не хватать импульсов этого механизма измерения времени, — говорится в исследовании.

Исследователи считают, что люди в будущем будут проводить много времени в виртуальной реальности, не осознавая даже, сколько часов прошло в реальной жизни, передает журнал Timing & Time Perception.

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