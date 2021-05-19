Торгово-ресторанный комплекс с открытым бассейном построят в ТиНАО

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

деревня лапшинка Карта всех событий

Торгово-ресторанный комплекс с открытым бассейном планируется построить в деревне Лапшинке. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный вход на территорию будет украшен «порталами» в виде рамок из разных цветов.

Уточняется, что здание в современном стиле будет состоять из трех секций. Оно будет иметь ребристую кровлю и открытые веранды.

— Также стоит отметить благоустроенную территорию и открытый бассейн, который, безусловно, будет пользоваться популярностью в жаркое время года, — рассказал Кузнецов.

Комплекс возведут по адресу поселение Московский, деревня Лапшинка. Общая площадь здания составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в торговом комплексе откроют физкультурно-оздоровительный центр. Ресторанам и кафе будет отдана большая часть площадей.

Для удобства посетителей на территории будет организована наземная парковка для 240 автомобилей.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок территории около торговых центров и объектов сферы услуг.

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