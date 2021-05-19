Выставку «Истории Победы» открыли в Химках

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В выставочном комплексе «Артишок» в Химках открыли выставку «Истории Победы». Основа экспозиции — отечественные памятные монеты.

Выставка рассказывает о подвигах народа и ключевых событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Вниманию посетителей представлены фотополотна с увеличенными изображениями памятных монет, которые отражают как даты, связанные с Победой в войне, так и подвиги солдат и тружеников тыла. Монеты были выпущены в разные годы.

Выставка в комплексе «Аритишок» продлится до 31 мая. Фотокартины в парке можно увидеть до конца июня.

Вход на выставки бесплатный, сообщает пресс-служба Банка России.

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