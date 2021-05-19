«Московский акселератор» назвал участников трека FutureBank

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В столице начал работу трек FutureBank программы «Московский акселератор», в котором поучаствуют 30 команд. Участники занимаются разработкой IT-продуктов и цифровых подходов к работе с клиентами в банковской сфере.

Программа будет состоять из воркшопов, мастермайндов, еженедельных трекшен-митингов, индивидуальных консультаций с трекерами.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, для участия в программе было подано 390 заявок, из этого числа компаний пять процентов работают в направлении поведенческой аналитики.

— Больше всего поступило заявок от стартапов, разрабатывающих AdTech-решения — 79 процентов, — сказал заммэра.

Директор по инновациям банка-партнера Дмитрий Гришин рассказал, что банки активно работают над внедрением новых цифровых продуктов и услуг, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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