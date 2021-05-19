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«Необыкновенная красота»: внучка Кобзона покорила пользователей Сети
Фото: instagram/arnella.rapoport

«Необыкновенная красота»: внучка Кобзона покорила пользователей Сети

Евгения Владимирова

Звезды

Пользователи Сети восхищаются внучкой исполнителя Иосифа Кобзона. Арнелла-Мари — младшая дочь Натальи Раппопорт-Кобзон. Несмотря на принадлежность к звездной семье, девушка не ведет публичный образ жизни и редко публикует снимки в Instagram.

Последние годы девушка жила в Испании, вернулась на родину недавно. Внучка Иосифа Давыдовича редко публикует в соцсети свои фото, но они всегда набирают большое число восхищенных комментариев. Подписчики Арнеллы-Мари отмечают ее яркую внешность.

«Нереальная, необыкновенная красота!»; «Арнелла, вы очень прекрасны!»; «Не встречал еще девушки красивей!» — пишут пользователи под фотографиями на странице девушки в Instagram.

Напомним, легендарный исполнитель Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года после продолжительной борьбы с раком. Он признавался, что любит своих внуков, но не хочет, чтобы они добивались успеха благодаря его связям, сообщает издание Starhit.

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Иосиф Кобзонфото в соцсетивнучка
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