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Мужчина обокрал ювелирный магазин на востоке столицы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Мужчина обокрал ювелирный магазин на востоке столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, 2-я Рыбинская улица, 13 Карта всех событий

Неизвестный мужчина похитил несколько драгоценных изделий из ювелирного магазина на востоке столицы. Об этом в среду, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в доме 13 на 2-й Рыбинской улице. Мужчина примерно 45–50 лет под предлогом покупки ювелирных украшений попросил продавца показать ему два кольца, изготовленных из белого золота, с бриллиантами. А затем скрылся, прихватив с собой драгоценности.

Причиненный торговой точке материальный ущерб устанавливается. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее подросток попытался украсть несколько пачек кофе в столичном магазине.

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