BCG назвала самые доходные компании России

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Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) включила 15 российских компаний в список ведущих по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет.

Так, доходность рассчитывается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компаний за данный период. В исследовании международной компании поучаствовали 2,4 тысячи компаний. В топ-1000 вошли 15 российских компаний, среди которых МТС, ПАО «Сбербанк», Московская биржа, «Полюс», «Алроса», «ГМК Норильский Никель». Также в рейтинге значатся Яндекс, «Северсталь», «Лукойл», Газпром и другие предприятия.

По данным аналитиков, вызванные пандемией коронавируса потрясения увеличили существующие и ранее разрывы между лидерами и отстающими в различных отраслях. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются американские компании, сообщает РИА Новости.

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