МЧС предупредило жителей столицы о порывистом ветре 19 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице 19 мая ожидается сильный ветер — местами с порывами до 17 метров в секунду. Москвичам следует быть осторожными из-за непогоды, сообщает МЧС России по столице в среду.

Уточняется, что сильный ветер будет в городе с 11:00 до 21:00. В это время горожанам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также жителей столицы призвали не оставлять детей без присмотра, не парковать машины вблизи деревьев.

Ранее синоптик рассказал, что в Москве 19 мая будет гроза, а также может выпасть град.

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