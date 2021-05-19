Столичного наркоторговца отправили в колонию на 11 лет
Перовский районный суд Москвы приговорил 31-летнего Максуда С. к 11 годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Мужчина был задержан полицейскими в январе 2020 года, когда пытался забрать партию наркотических средств из автомобиля «Хендай Акцент», который оставил на Шоссе Энтузиастов его соучастник. В ходе обысков, правоохранители обнаружили в салоне авто расфасованные для дальнейшего сбыта свыше 600 грамм героина и 285 грамм гашиша.
Уголовное дело в отношении второго наркоторговца выделено в отдельное производство.
Ранее люберецкая городская прокуратура утвердила обвинение против жителя Татарстана, который пытался продать крупную партию наркотиков.
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