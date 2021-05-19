Реестр должников по алиментам могут создать в России

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В России могут создать реестр должников по алиментам, зачисление в который повлечет автоматическое ограничение некоторых прав человека. Об этом сообщил на заседании Совета Федерации министр юстиции Константин Чуйченко в среду, 19 мая.

Он пояснил, что в стране уже рассматривают возможность ввести уголовную или административную ответственность для граждан за неполную выплату алиментов. На данный момент лазейку в законе используют, чтобы не платить всю сумму алиментов.

Константин Чуйченко отметил, что есть и другие предложения, которые будут прорабатываться с Советом Федерации, общественностью и партиями, сообщает РИА Новости.

— В частности, предлагается создать отдельный реестр недобросовестных должников, обязанных выплачивать алименты, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что в России на сегодняшний день 7 миллионов человек не могут покинуть страну из-за долгов.

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