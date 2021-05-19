Двойные стандарты: политолог ответил иностранцам, предложившим «поделить» Россию

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Немецкое издание Welt, подписчики которого возмутились размерами территории России и предложили ее поделить между разными странами, вероятно, обслуживает интересы американцев. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Более того, специалист задается вопросом: «А на каком основании можно делить территорию современного государства?»

— Я уж не говорю, как это вообще получится, потому что для превращения Европы в радиоактивную пустыню нам нужно минут 10. Да, у нас живет немного людей. Но по этой же логике надо западное побережье США отдавать китайцам. В той же Канаде, которая всего в два раза меньше России, население небольшое. Более того, климатические условия для проживания там лучше. При этом на Канаду никто не претендует. Это классический принцип «своих» разведчиков и «чужих» шпионов. Когда надо поделить чужое, мы сразу вспоминаем об эффективности управления и о том, что вас слишком много. А когда надо защитить свое, мы вспоминаем незыблемый принцип национального суверенитета. Двойные стандарты, — объяснил Журавлев.

Он напомнил, что такое мнение, в принципе, не новое. На эту тему «несправедливости наличия» в составе России Сибири и Дальнего Востока еще прошлом веке, по его словам, высказывались и официальные лица на Западе. И тут дело совершенно не в читателях немецкого издания, материал которого вообще был посвящен растущим интересам разных стран к природным ресурсам Арктики.

Наша страна, как пишут иностранные журналисты, «планирует установить барьер для других стран и предостерегает Запад от претензий на территории Арктики».

Между тем, отмечает Журавлев, схема секторальной Арктики была определена еще после Первой мировой войны.

— Сколько градусов занимает территория [от меридиана до меридиана], такой сектор и принадлежит. Другое дело, что это принцип был обозначен, когда Арктика была еще мало кому нужна, кроме странных русских, прокладывающих там Северный морской путь. Поэтому все были готовы на это согласиться, —напомнил эксперт.

А когда выяснилось, что в Арктике много ресурсов, все эти страны, уточняет политолог, хотят «откатить» назад. В первую очередь — США, которым достался небольшой участок в Северном Ледовитом океане по сравнению с тем, что досталось России, Норвегии и Дании, у которой есть остров Гренландия. Большинству стран Европы в Арктике не досталось вообще ничего. В свою очередь наша страна даже доказала, что часть морского дня является продолжением шельфа Евразийского континента.

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