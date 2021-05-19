В сервисе аренды городских пространств на mos.ru появились новые помещения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В сервисе аренды городских пространств «Вместе с культурой» доступно уже свыше 450 помещений в библиотеках, музеях, театрах и других культурных учреждениях, сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информационных технологий Москвы.

С начала мая список в сервисе дополнили комнаты и залы киноклуба-музея «Эльдар», помещения культурного центра «Заречье» и библиотеки № 254 Зеленограда.

— Городские культурные учреждения предоставляют в аренду помещения, которые подойдут для проведения лекций, мастер-классов, конференций, занятий с детьми или личных встреч. Творческие коллективы могут забронировать для репетиции театральную сцену, а молодожены — устроить выездную регистрацию брака или фотосессию в музейных пространствах. За три месяца с момента запуска на площадках, арендованных с помощью сервиса, москвичи провели уже 114 мероприятий, — рассказал Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Музей-киноклуб «Эльдар» сочетает в себе кинотеатр, театрально-концертную площадку и музейное пространство. Он был открыт в 2005 году в реконструированном здании кинотеатра «Казахстан» на Ленинском проспекте, 105. С помощью сервиса «Вместе с культурой» москвичи могут забронировать в нем зрительные залы, кинопавильон и гримерные комнаты. Помещения оборудованы необходимой техникой.

Культурный центр «Заречье», расположенный по ул. 1-я Вольская, 11, в Некрасовке, предлагает для проведения мероприятий концертный зал, просторное фойе, помещения для занятий физкультурой. Площадки подойдут для творческих вечеров, мастер-классов, утренников или выпускных, репетиций и других мероприятий.

В библиотеке № 254 Зеленограда доступна для бронирования удобная аудитория, в которой можно проводить школьные занятия, камерные встречи и мини-лекции.

С помощью сервиса аренды москвичи также могут забронировать зрительный и лекционный залы в «Музее космонавтики», сцены и театральные залы в «Москонцерте», «Театре на Таганке», в Доме культуры «Гайдаровец», Московском академическом театре сатиры, в культурных центрах «Онежский» и «Москворечье», а также усадьбу-дом в Саду культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана, кабинет для занятий, танцевальный и читальный залы в Культурном центре «ЗИЛ», кафе поэтов в доме-музее Марины Цветаевой, концертный зал в Государственном музее А. С. Пушкина и другие помещения.

Чтобы воспользоваться сервисом аренды городских пространств «Вместе с культурой», нужно авторизоваться или зарегистрироваться на портале mos.ru, перейти к разделу «Услуги» и выбрать сервис в подразделе «Культура, спорт, отдых». При поиске помещений можно пользоваться специальными фильтрами. Площадки можно сортировать по типу, дате и времени бронирования, площади и вместимости, расположению, стоимости аренды и другим параметрам.

Помещения можно бронировать на срок от одного часа, при этом время подготовки и сборов не учитывается. Общий срок аренды одного помещения с учетом ранее заключенных сделок не должен превышать 30 календарных дней за 182 дня. В помещениях можно проводить мероприятия только в рабочие часы учреждения.

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