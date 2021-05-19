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СМИ: Худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко госпитализировали в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

СМИ: Худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко госпитализировали в Москве

Кирилл Николаев

Общество

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко госпитализирован в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 19 мая.

По данным издания, Сличенко вызвали скорую из-за проблем с легкими. Ранее 86-летний артист проходил лечение, однако терапия ему не помогла. В связи с этим врачи приняли решение о его госпитализации.

Николай Сличенко — советский и российский актер, театральный режиссер, певец. В 1951 году он вошел в состав труппы цыганского театра «Ромэн». Сличенко является худруком театра с 1977 года.

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