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Психолог перечислил способы борьбы с повышенным стрессом среди россиян
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Психолог перечислил способы борьбы с повышенным стрессом среди россиян

Елена Фролова

Здоровье

Спорт, деньги, смешные картинки и поцелуи помогут россиянам в борьбе с повышенным уровнем стресса. Такого мнения придерживается психолог Андрей Зберовский.

Ранее стало известно, что чаще всего рост нервного напряжения среди большинства россиян вызывают следующие темы: рост цен и инфляция, низкие доходы, экономический кризис, увеличение числа безработных граждан и социальное неравенство.

Как подчеркнул психолог, многие граждане нашей страны испытывают неврозы и различные виды тревоги, особенно после событий, произошедших в Казани. При этом он добавил, что бороться с приступами волнений нужно и можно. Для этого есть несколько способов.

— Самый простой из них — копить и перерассчитывать финансы, — пояснил Андрей Зберовский.

Он объяснил, что стрессовая ситуация, как правило, происходит под давлением чего-либо или кого-либо. Обычно она заключается в финансовой нестабильности человека, его социальном положении или недобрых новостях. Способ накопления денег представляет собой некую финансовую подушку, которая создает впечатление, что человек справится с любым кризисом.

Еще один способ, по мнению психолога, связан с системными занятиями в спортивном зале, передает «Общественная служба новостей». Спорт считается естественным антидепрессантом. Дело в том, что во время физических нагрузок выделяется серотонин — гормон поведенческой стабильности. Следующий вид борьбы со стрессом — общение с близким человеком.

— Причем важно не просто разговаривать. Тут особую значимость приобретают телесные контакты. Поэтому нужно чаще обниматься и целоваться. И четвертый способ, который я советую людям, — читать анекдоты, — добавил психолог.

По его словам, можно шутить, обмениваться с коллегами и близкими смешными картинками, демотиваторами и так далее.

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Спортнакопленияборьба со стрессом
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