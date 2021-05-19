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Умерла Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в «Приключениях Буратино»
Фото: Приключения Буратино, 1975 год

Умерла Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в «Приключениях Буратино»

Анастасия Прохорова

Общество

Скончалась актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в советской музыкальной сказке «Приключения Буратино». Об этом сообщил ее супруг актер Алексей Войтюк.

— Татьяны не стало сегодня, онкология, — цитирует Войтюка ТАСС.

Татьяна Проценко умерла на 53 году жизни после продолжительной болезни.

Актриса окончила киноведческое отделение ВГИКа. Однако для роли в «Приключениях Буратино» ее выбрали случайно. Ассистент режиссера кинокартины познакомилась с ней в поезде. Пройдя пробы, Проценко была утверждена режиссером фильма Леонидом Нечаевым на роль Мальвины.

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