Умерла Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в «Приключениях Буратино»
Скончалась актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в советской музыкальной сказке «Приключения Буратино». Об этом сообщил ее супруг актер Алексей Войтюк.
— Татьяны не стало сегодня, онкология, — цитирует Войтюка ТАСС.
Татьяна Проценко умерла на 53 году жизни после продолжительной болезни.
Актриса окончила киноведческое отделение ВГИКа. Однако для роли в «Приключениях Буратино» ее выбрали случайно. Ассистент режиссера кинокартины познакомилась с ней в поезде. Пройдя пробы, Проценко была утверждена режиссером фильма Леонидом Нечаевым на роль Мальвины.