Празднование Дня города в Великом Новгороде перенесли с июня на сентябрь

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Великий Новгород в этом году отметит свою 1162-ю годовщину. По легенде, его основал князь Рюрик в 859 году. При этом доподлинно не известно, когда именно был основан город, так как эта дата всего лишь первое упоминание Великого Новгорода в Софийской первой летописи.

Считается, что люди гораздо раньше начали обосновываться на участке, где река Волхов выходит из озера Ильмень. Однако день рождения города традиционно отмечается в июне. Но в этом году, как и в 2021-м, мероприятия, посвященные годовщине со дня основания Великого Новгорода, перенесли на осень в связи с пандемией коронавируса. Поэтому, согласно информации, предоставленной городской администрацией, празднования состоятся 11 и 12 сентября.

Данное решение согласовано оргкомитетом праздничного мероприятия. В 2021 году к этому событию также приурочат проведение Ганзейской недели и Пятого международного фестиваля музыкальных древностей «СЛОВИША» памяти В. И. Поветкина, отмечают «Невские новости». Уточняется, что праздник будет организован с учетом санитарно-эпидемиологических правил.

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