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Граффити в память о пропавших детях появятся в центре Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Граффити в память о пропавших детях появятся в центре Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 35с1 Карта всех событий

Уличный художник Покрас Лампас нарисует граффити в центре Москвы в память о пропавших детях. Об этом в среду, 19 мая, сообщил координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.

Граффити нарисуют на здании по адресу улица Большая Якиманка, дом 35, строение 1. Презентация граффити состоится 24 мая. Кроме того, в этот день Леонов расскажет о том, как обществу обеспечить детскую безопасность.

Также он заявил, что в Международный день пропавших детей, 25 мая, отряд «Лиза Алерт» проведет целый ряд мероприятий. В частности, откроется выставка «7», в рамках которой представят истории потерявшихся детей от первого лица. Проект создан с целью показать масштабность детских пропаж. Более того, на бульварах Москвы пройдет выставка, где будет показана жизнь и деятельность «Лизы Алерт», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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