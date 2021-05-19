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СК помог работникам компании получить более 150 миллионов рублей задолженности по зарплате
Фото: СК РФ

СК помог работникам компании получить более 150 миллионов рублей задолженности по зарплате

Иван Юминов

Происшествия

Следственный комитет (СК) помог восстановить справедливость и заставил в кратчайшие сроки погасить задолженность по заработной плате перед работниками в размере более 150 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 19 мая.

Отмечается, что полностью и частично деньги не получали 1015 работников в период с января по март этого года. В отношении генерального директора предприятия возбуждено дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

Ранее появились подробности загадочной смерти женщины в пруду в центре Москвы.

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