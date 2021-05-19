Федерация независимых профсоюзов поддержала инициативу Евгения Попова по помощи многодетным семьям

Фото: Мария Попова

Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаил Шмаков поддержал предложение журналиста телеканала «Россия–1» Евгения Попова по поддержке многодетных семей. Обсуждение инициативы состоялось во время встречи лидера ФНП и тележурналиста.

— Только в Москве сегодня проживают более 150 тысяч многодетных семей. Государство предпринимает определенные меры, чтобы поддержать эту категорию жителей. Так, они могут взять ипотечный кредит под 6 процентов годовых. Но у этой программы ограниченный срок действия. Очень важно решить этот вопрос. Жилье должно быть доступным для всех россиян, — считает Евгений Попов.

Михаил Шмаков согласился с мнением тележурналиста и готов поддержать его инициативу. И в свою очередь предложил несколько вариантов решения проблемы.

— В частности, можно предусмотреть внесение 50 процентов от стоимости жилья, а оставшуюся сумму гасить пропорционально росту семьи. Например, при рождении первого ребенка сумма кредита уменьшается на 20 процентов, появление второго снимает еще 20 процентов от общей стоимости квартиры. А при рождении третьего государство берет на себя оставшиеся выплаты по кредиту, — считает глава Федерации независимых профсоюзов.

Также, по словам Шмакова, можно предусмотреть первоначальную выплату семьей только процентов по кредиту, а в тот момент, когда рождается третий ребенок, государство возьмет на себя выплату собственно займа.

— Все озвученные в ходе встречи предложения направлены на поддержку социально незащищенной категории населения. Подобные инициативы – это всегда субсидированные процедуры. Но, если государство думает о будущем, оно вынуждено будет решать эту проблему, — подчеркнул Евгений Попов.

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