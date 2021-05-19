Федерация независимых профсоюзов поддержала инициативу Евгения Попова по помощи многодетным семьям
Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаил Шмаков поддержал предложение журналиста телеканала «Россия–1» Евгения Попова по поддержке многодетных семей. Обсуждение инициативы состоялось во время встречи лидера ФНП и тележурналиста.
— Только в Москве сегодня проживают более 150 тысяч многодетных семей. Государство предпринимает определенные меры, чтобы поддержать эту категорию жителей. Так, они могут взять ипотечный кредит под 6 процентов годовых. Но у этой программы ограниченный срок действия. Очень важно решить этот вопрос. Жилье должно быть доступным для всех россиян, — считает Евгений Попов.
Михаил Шмаков согласился с мнением тележурналиста и готов поддержать его инициативу. И в свою очередь предложил несколько вариантов решения проблемы.
— В частности, можно предусмотреть внесение 50 процентов от стоимости жилья, а оставшуюся сумму гасить пропорционально росту семьи. Например, при рождении первого ребенка сумма кредита уменьшается на 20 процентов, появление второго снимает еще 20 процентов от общей стоимости квартиры. А при рождении третьего государство берет на себя оставшиеся выплаты по кредиту, — считает глава Федерации независимых профсоюзов.
Также, по словам Шмакова, можно предусмотреть первоначальную выплату семьей только процентов по кредиту, а в тот момент, когда рождается третий ребенок, государство возьмет на себя выплату собственно займа.
— Все озвученные в ходе встречи предложения направлены на поддержку социально незащищенной категории населения. Подобные инициативы – это всегда субсидированные процедуры. Но, если государство думает о будущем, оно вынуждено будет решать эту проблему, — подчеркнул Евгений Попов.
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