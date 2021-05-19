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Собака напала на девочку на детской площадке в Истре
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Собака напала на девочку на детской площадке в Истре

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Истра, деревня Аносино Карта всех событий

Собака напала на восьмилетнюю девочку на детской площадке в Истре. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области в среду, 19 мая.

Инцидент произошел в деревне Аносино. Немецкая овчарка без поводка и намордника набросилась на ребенка. К счастью, взрослым удалось отогнать животное.

Прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что СК помог работникам компании получить более 150 миллионов рублей задолженности по зарплате.

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