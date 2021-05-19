Представительства Германии в России начнут принимать заявления на шенген с 1 июня

Фото: Пресс-служба Совфеда

Представительства Германии в России будут принимать заявления на выдачу шенгенских виз с 1 июня 2021 года. Об этом сообщило посольство Германии в Москве на своей странице в Facebook.

Уточняется, что подать заявление на шенген смогут также лица, которые не попадают под факторы, при которых возможен въезд на территорию Германии.

При этом получение визы не означает возможность посещения страны. Въезд в Германию из России будет осуществляться по действующим антиковидным ограничениям.

В посольстве пояснили, что принятая мера позволит обладателю действующей визы сразу отправиться в Германию, когда ограничения будут сняты.

Подать заявление на шенген можно только при определенных условиях, уточнили в посольстве.

— Для этого необходимо следующее: чтобы ранее у вас была виза сроком действия не менее двух лет, предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств, срок действия данной визы заканчивался не ранее 1 апреля 2020 года, целью поездки не был туризм, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Турция планирует убедить Россию возобновить авиасообщение.

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