Турция планирует убедить Россию возобновить авиасообщение

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Турции считают, что смогут убедить Россию возобновить авиасообщение между странами. Об этом рассказал представитель министерства культуры и туризма республики в среду, 19 мая.

Несмотря на планы Анкары, даты возобновления полетов между Россией и Турцией в настоящее время нет.

Ранее также сообщалось, что Турция не смогла убедить Россию возобновить перелеты 2 июня. Переговоры продолжаются, но окончательное решение будет принято не раньше 15 июня, пишет РИА Новости.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

В понедельник, 17 мая, стало известно, что оперштаб не подтвердил сведений о продлении приостановки авиасообщения с Турцией.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Программа детского туристического кешбэка заработает 25 мая