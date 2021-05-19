Турция планирует убедить Россию возобновить авиасообщение
В Турции считают, что смогут убедить Россию возобновить авиасообщение между странами. Об этом рассказал представитель министерства культуры и туризма республики в среду, 19 мая.
Несмотря на планы Анкары, даты возобновления полетов между Россией и Турцией в настоящее время нет.
Ранее также сообщалось, что Турция не смогла убедить Россию возобновить перелеты 2 июня. Переговоры продолжаются, но окончательное решение будет принято не раньше 15 июня, пишет РИА Новости.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.
В понедельник, 17 мая, стало известно, что оперштаб не подтвердил сведений о продлении приостановки авиасообщения с Турцией.
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