Оперштаб не подтвердил сведений о продлении приостановки авиасообщения с Турцией

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России не подтвердил информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня. Об этом ТАСС заявили в штабе.

Ранее СМИ сообщили, что Россия якобы продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

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