Голикова заявила, что Россия готова помочь Турции в борьбе с COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 17 мая, рассказали в секретариате вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой.

По ее словам, прежде всего речь идет налаживании промышленного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Турции. Процесс масштабной иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Также Голикова отметила, что российская делегация поедет в Турцию для оценки ситуации с заболеваемостью и перспектив возобновления авиасообщения между странами. Вопрос о возобновлении рейсов и туризма будет решен на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

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