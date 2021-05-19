Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Китае

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Очаги птичьего гриппа зафиксировали на юго-западе Китая. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и деревни страны в среду, 19 мая.

Вспышку заболевания обнаружили в двух областях городского уезда Нагчу на севере Тибетского автономного района страны. Для борьбы с заболеванием местные власти уничтожил 268 инфицированных птиц.

Кроме того, в регионе были приняты необходимые профилактические меры, пишет ТАСС.

Напомним, птичий грипп или грипп H5N8 вызывает поражение органов дыхания и пищеварения, что приводит к смерти птиц. Большая часть штаммов вируса не опасна для людей.

Ранее сообщалось, что около 560 тысяч детей переболели коронавирусом в России.

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