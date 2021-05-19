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Около 560 тысяч детей переболели коронавирусом в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 560 тысяч детей переболели коронавирусом в России

Анастасия Волоснова

Здоровье

Около 560 тысяч детей переболели коронавирусом в России. Об этом говорится в проекте приказа Минздрава РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов в среду, 19 мая.

Уточняется, что в контроле за сатурацией нуждаются около 112 тысяч переболевших коронавирусом детей, что составляет 20 процентов от их общего числа.

Чтобы выявить дыхательную недостаточность и оценить «выраженность гипоксемии» детям, которые переболели коронавирусом, рекомендуется проводить пульсоксиметрию.

В документе отмечается, что большей части несовершеннолетних, которые перенесли COVID-19 в легкой и средней форме, не требуются дополнительные обследования и наблюдения у врачей, пишет Интерфакс.

В среду, 19 мая, сообщалось, что за сутки в России выявили 7920 случаев коронавируса. В стране за все время пандемии выявили 4 965 676 случаев COVID-19. За все время скончались от вируса 116 965 человек, вылечились 4 581 787 пациентов.

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