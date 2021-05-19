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За сутки в России выявили 7920 случаев коронавируса
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

За сутки в России выявили 7920 случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено около 8 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 19 мая.

Так, в стране за последние 24 часа зафиксировали 7920 случаев COVID-19. Из них 15,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ от инфекции скончались 390 человек, выздоровел 9561 пациент.

За сутки в России выявили 7920 случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время пандемии выявили 4 965 676 случаев COVID-19. За все время скончались от вируса 116 965 человек, вылечились 4 581 787 пациентов.

За сутки в России выявили 7920 случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала сроки окончания пандемии COVID-19.

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