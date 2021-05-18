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Эпидемиолог объяснил, почему вакцинация от COVID-19 может стать сезонной
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эпидемиолог объяснил, почему вакцинация от COVID-19 может стать сезонной

Елена Фролова

Здоровье

Программа вакцинации граждан от коронавирусной инфекции может приобрести сезонный характер. Такого мнения придерживается профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПБГУ Алексей Яковлев.

Как подчеркнул эксперт, заболеть COVID-19 можно не единожды. Большая часть медицинских экспертов приходит к мнению, что инфекция станет сезонной.

—Вакцинироваться от коронавирусной инфекции нужно сезонно, потому что к моменту роста респираторных инфекций основная часть населения должна иметь иммунную систему. В этой связи, человечеству придется научиться жить в новых условиях, — подчеркнул Алексей Яковлев.

Вместе с этим, эксперт обратил внимание на уменьшение числа вакцинаций. По его словам, это можно объяснить несколькими причинами, отмечает Nation News. Одна из них связана с тем, что большинство переболевших коронавирусом граждан не знают, когда им нужно будет вакцинироваться. Помимо этого, есть немалая доля людей, которая не осознает необходимость и важность вакцины.

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