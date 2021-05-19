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Экс-сотрудника РЖД обвинили в хищении 1,5 миллиарда рублей при строительстве БАМ
Фото: СК РФ

Экс-сотрудника РЖД обвинили в хищении 1,5 миллиарда рублей при строительстве БАМ

Иван Юминов

Происшествия

Бывший высокопоставленный сотрудник РЖД обвиняется в хищении 1,5 миллиарда рублей при строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщили в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СК России в среду, 19 мая.

— По версии следствия, будучи должностным лицом, 43-летний обвиняемый подписал акты приемки выполненных работ, однако в действительности реконструкция и строительство объектов железнодорожного транспорта не были выполнены, — рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, сумма ущерба составила почти полтора миллиарда рублей. Мужчина находится в СИЗО. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», отмечается на сайте СК.

Ранее сообщалось, что собака напала на девочку на детской площадке в Истре.

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