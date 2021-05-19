Москвич Колесников завоевал третье золото на чемпионате Европы по плаванию

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Москвич Климент Колесников победил на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Заплыв состоялся в среду, 19 мая.

Колесников победил с результатом 47,37 секунды. Он установил рекорд чемпионата Европы. Второе место занял итальянец Алессандро Миресси (47,45), а бронзовым призером стал еще один представитель России Андрей Минаков (47,74).

Для Колесникова это уже третья золотая медаль на турнире. Ранее он побил собственный мировой рекорд в плавании на спине на 50 метров.

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