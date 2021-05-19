Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвич Колесников завоевал третье золото на чемпионате Европы по плаванию
Фото: Instagram/klimmikool

Москвич Колесников завоевал третье золото на чемпионате Европы по плаванию

Кирилл Николаев

Спорт

Москвич Климент Колесников победил на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Заплыв состоялся в среду, 19 мая.

Колесников победил с результатом 47,37 секунды. Он установил рекорд чемпионата Европы. Второе место занял итальянец Алессандро Миресси (47,45), а бронзовым призером стал еще один представитель России Андрей Минаков (47,74).

Для Колесникова это уже третья золотая медаль на турнире. Ранее он побил собственный мировой рекорд в плавании на спине на 50 метров.

Читайте также: Минспорт РФ рассказал о планах увеличить долю занимающихся физкультурой детей

Спорт#ПлаваниеЧемпионат Европы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Все мнения
О проекте