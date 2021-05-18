Минспорт РФ рассказал о планах увеличить долю занимающихся физкультурой детей

Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Долю занимающихся физкультурой и спортом детей к 2030 году планируется увеличить до 90 процентов. Об этом во вторник, 18 мая, заявил первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров.

По его словам, в настоящее время в стране реализуется концепция развития детско-юношеского спорта. Согласно этой концепции, к 2030 году планируется увеличить долю детей, отнесенных к основной группе для занятий физической культурой и спортом, до 32,5 процента, а долю школьников, участвующих в соревнованиях спортивных лиг, — до 35 процентов.

Он подчеркнул, что эта концепция станет основой для формирования реализации социальной политики государства в области детско-юношеского спорта на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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