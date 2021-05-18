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Москвич побил собственный мировой рекорд в плавании на спине на 50 метров
Фото: Instagram/klimmikool

Москвич побил собственный мировой рекорд в плавании на спине на 50 метров

Кирилл Николаев

Спорт

Москвич Климент Колесников победил на дистанции 50 метров на спине с мировым рекордом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Заплыв состоялся во вторник, 18 мая.

Колесников победил с результатом 23,80 секунды. Предыдущее достижение в 23,93 секунды также принадлежало Колесникову. Оно было установлено 17 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен завоевал бронзовую медаль в плавании на открытой воде на чемпионате Европы.

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мировой рекорд#ПлаваниеЧемпионат Европы
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