Дмитрий Саблин представил книгу «Преступления международной коалиции во главе с США в Сирии»

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Член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы Российской Федерации, первый зампред Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин презентовал книгу «Преступления международной коалиции во главе с США в Сирии».

— Я лично наблюдал, как развивались события в Сирии. И могу сказать совершенно точно: если бы не американцы, войны в Сирии не было бы. Незаконное применение артиллерийского оружия против мирных граждан, финансирование вооружения террористических групп и разграбление Сирии — все это преступления Соединенных Штатов и коалиции, — сказал Дмитрий Саблин.

В книге, написанной Саблиным в соавторстве с директором Фонда исследования проблем демократии, членом Общественной палаты РФ Максимом Григорьевым, представлены факты и свидетельства преступлений коалиции во главе с Соединенными Штатами в Сирийской Арабской Республике. В ходе более чем 100 интервью, которые были проведены в Сирии Фондом исследования проблем демократии, пострадавшие и свидетели преступлений рассказывают о том, как в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов коалиции, а также действий управляемых ими боевиков были убиты их родные, а сами они получили ранения.

Представленные факты доказывают, что коалиция под руководством США систематически уничтожала сирийские больницы, школы, рынки, мечети, дома мирных граждан, что, согласно международному гуманитарному праву, квалифицируется как военные преступления. Каждый из фактов носит персонализированный характер с точным указанием личности пострадавшего и обстоятельств преступления, а также сопровождается их просьбами использовать данные свидетельства для обращения в национальные и международные судебные инстанции.

В конференции, посвященной презентации книги, принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад.

— Важность книги в том, что она разоблачает ложь американцев, которые заявляют, что они прибыли в Сирию для того, чтобы уничтожить ИГИЛ (международная террористическая организация «Исламское Государство»*, запрещена на территории РФ). В то время как они сами стали создателями террористической организации, — сказал господин Хаддад. — Коалиция совершает ужасные преступления, в результате которых гибнут сотни женщин и детей. Убийства, похищения, преступления сексуального характера — все это деяния преступной коалиции, — добавил он.

Риад Хаддад отметил, что победа над преступниками стала возможной благодаря помощи Российской Федерации. Он выразил благодарность авторам книги: «В ней описаны важные подробности о преступлениях жестокого агрессора, о которых должен знать весь мир».

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации

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