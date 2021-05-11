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Дмитрий Саблин: В поселке Киевский открыт новый культурный центр, строившийся более десяти лет
Фото: Елизавета Головчанская

Дмитрий Саблин: В поселке Киевский открыт новый культурный центр, строившийся более десяти лет

Василий Плиткин

Общество

Долгострой Дома культуры, строительство которого велось в поселке Киевский с 2009 года, завершен. В понедельник, 10 мая, состоялось техническое открытие нового здания культурного центра «Киевский». По словам депутата Государственной думы Дмитрия Саблина, здание несколько лет не могли открыть из-за большого количества юридических и технических вопросов, накопившихся с начала строительства.

— Строительство культурного центра в поселке Киевский само по себе заняло много времени. Однако на самом последнем этапе появился риск дополнительной задержки сроков, уже из-за оформления документации. Объект начинали строить, еще когда поселок относился к Московской области, — отметил Дмитрий Саблин. — Как депутат я неоднократно выезжал на объект, проводил переговоры с правительством города и подрядчиком. Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина удалось сдвинуть процесс с мертвой точки, разрешить все проблемы, накопившиеся за годы строительства. Вопреки пандемии мы сохранили развитие округа.

Саблин отметил, что открытие Культурного центра «Киевский» оживит не только культурную, но и общественную жизнь поселения. Депутат, который является заместителем председателя «Боевого Братства», уже обсудил с руководством культурного центра планы по реализации ряда патриотических проектов в поселении.

Культурный центр «Киевский» имеет площадь в 6500 кв. метров — это один из самых крупных в Троицком округе комплексов по развитию культуры и дополнительному образованию детей. В нем будет работать крупный зрительный зал на 400 мест, хореографическая школа, изостудия, библиотека с читальным залом, помещения для кружков и молодежных клубов. Сюда же переедет единственная в поселении музыкальная школа, до сих пор она располагалась в жилом доме. Культурный центр вмещает до 1000 человек одновременно.

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