«Интрига»: Ани Лорак показала фотографию с кавалером
Исполнительница Ани Лорак показала снимок с загадочным мужчиной. Фотографией она поделилась в Instagram-аккаунте.
— Но знаешь только ты…с кем сбудутся мечты, — подписала певица, по-видимому, словами из новой композиции.
Поклонники ярко отреагировали на скорый выход новой песни Лорак, подчеркнув всю красоту фотографии, сделанной на пляже.
«Какое фото! Неужели выйдет раздетая»; «Интрига!»; «Такая нежная... С нетерпением ждем».
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