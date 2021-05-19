«Интрига»: Ани Лорак показала фотографию с кавалером

Фото: Из личного архива Ани Лорак

Исполнительница Ани Лорак показала снимок с загадочным мужчиной. Фотографией она поделилась в Instagram-аккаунте.

— Но знаешь только ты…с кем сбудутся мечты, — подписала певица, по-видимому, словами из новой композиции.

Поклонники ярко отреагировали на скорый выход новой песни Лорак, подчеркнув всю красоту фотографии, сделанной на пляже.

«Какое фото! Неужели выйдет раздетая»; «Интрига!»; «Такая нежная... С нетерпением ждем».

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