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«Интрига»: Ани Лорак показала фотографию с кавалером
Фото: Из личного архива Ани Лорак

«Интрига»: Ани Лорак показала фотографию с кавалером

Анастасия Прохорова

Звезды

Исполнительница Ани Лорак показала снимок с загадочным мужчиной. Фотографией она поделилась в Instagram-аккаунте.

— Но знаешь только ты…с кем сбудутся мечты, — подписала певица, по-видимому, словами из новой композиции.

Поклонники ярко отреагировали на скорый выход новой песни Лорак, подчеркнув всю красоту фотографии, сделанной на пляже.

«Какое фото! Неужели выйдет раздетая»; «Интрига!»; «Такая нежная... С нетерпением ждем».

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Инстаграмфото в соцсетиАни Лорак
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