Российские ученые обнаружили два вируса, передающихся через укус клеща

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Российские ученые определили два вируса, которые передаются через укус клеща. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

По ее словам, найденные вирусы были обнаружены в Китае. В настоящее время они распространены в Африке, Европе и Северной и Южной Америке. Новый вирус встречался и на территории России, а именно в Поволжье, Татарстане, Челябинске и на Алтае.

Карань отметила, что в базах данных, куда выкладываются материалы о новых вирусах, появились сведения о передаваемых клещами вирусах из семейства Flaviviridae. На данный момент ученые не имеют вакцины или иммуноглобулина против этих вирусов. Процесс открытия и разработки таких препаратов является очень долгим. В настоящее время специалисты занимаются изучением этих вирусов и тяжести их влияний на человека, сообщает URA.RU.

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