Российские ученые обнаружили два вируса, передающихся через укус клеща
Российские ученые определили два вируса, которые передаются через укус клеща. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.
По ее словам, найденные вирусы были обнаружены в Китае. В настоящее время они распространены в Африке, Европе и Северной и Южной Америке. Новый вирус встречался и на территории России, а именно в Поволжье, Татарстане, Челябинске и на Алтае.
Карань отметила, что в базах данных, куда выкладываются материалы о новых вирусах, появились сведения о передаваемых клещами вирусах из семейства Flaviviridae. На данный момент ученые не имеют вакцины или иммуноглобулина против этих вирусов. Процесс открытия и разработки таких препаратов является очень долгим. В настоящее время специалисты занимаются изучением этих вирусов и тяжести их влияний на человека, сообщает URA.RU.
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