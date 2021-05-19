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Буря оставила без света около четырех тысяч жителей Астраханской области
Фото: Никита Нестеров

Буря оставила без света около четырех тысяч жителей Астраханской области

Иван Юминов

Происшествия

Около четырех тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за сильного ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в среду, 19 мая.

— Зарегистрированы частичные отключения электроэнергии в Лиманском, Харабалинском, Икрянинском районах, под отключение попало более 300 частных домовладений, а также 15 многоквартирных жилых домов, всего без электроэнергии находятся около четырех тысяч жителей, — рассказали в ведомстве.

Два человека пострадали из-за погодных явлений, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности продлили в Москве до утра 22 мая.

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